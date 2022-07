Usa, ex ingegnere Cia colpevole per maxi furto dati agenzia (Di giovedì 14 luglio 2022) Joshua Schulte, un ex ingegnere informatico della Cia, è stato dichiarato colpevole da una giuria federale di Manhattan di aver causato "uno dei più audaci e dannosi atti di spionaggio nella storia ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Joshua Schulte, un exinformatico della Cia, è stato dichiaratoda una giuria federale di Manhattan di aver causato "uno dei più audaci e dannosi atti di spionaggio nella storia ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Joshua Schulte, un ex ingegnere informatico della Cia, è stato dichiarato colpevole da una giuria federale di Manha… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Joshua Schulte, un ex ingegnere informatico della Cia, è stato dichiarato colpevole da una giuria federale di Manhattan d… - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Usa, ex ingegnere Cia colpevole per maxi furto dati agenzia - RadioItaliaIRIB : Usa, ex ingegnere Cia colpevole per maxi furto dati agenzia - sacspo : RT @Agenzia_Ansa: Joshua Schulte, un ex ingegnere informatico della Cia, è stato dichiarato colpevole da una giuria federale di Manhattan d… -