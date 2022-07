Termometri giù e solidarietà tra gli Stati | ma c’è il no di Orbán

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 luglio 2022) La Commissione europea si appresta a presentare mercoledì prossimo un piano per affrontare l’eventuale riduzione o taglio delle forniture di gas all’Ue da parte della Russia. Proprio mentre Budapest annuncia che vieterà da agosto l’export di energia per garantire all’Ungheria la quantità necessaria per l’inverno, dichiarando lo stato di «emergenza». Due mosse che vanno in due direzioni opposte. Per Bruxelles non bisogna aspettare l’arrivo della stagione fredda per intervenire, né la chiusura definitiva dei rubinetti: bisogna agire da subito. Il piano europeo si basa principalmente sulla «» tra glimembri per una reazione «coordinata», che presuppone anche una «cooperazione transfrontaliera». Ma Budapest ha già rotto lo schema, con una mossa che ricorda il divieto di export delle mascherine deciso all’inizio della pandemia da alcuni ...