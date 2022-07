Senato, inizia la discussione del dl Aiuti. Dal M5S stupiscono tutti: “Non c'è nessuna crisi di governo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Intorno alle 9.30 di mattina è iniziata la discussione generale sul dl Aiuti al Senato. Al termine della discussione, il governo porrà la questione di fiducia. A quel punto, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia e, quindi, al voto con la chiama per appello nominale. Sono al momento iscritti a parlare in discussione generale 21 Senatori. Tra gli interventi previsti figura un solo Senatore M5S iscritto a parlare: Marco Pellegrini. In attesa di capire se il Movimento 5 Stelle confermerà la sua scelta di uscire dall'Aula e di non partecipare al voto finale sulla fiducia al governo Draghi c'è da segnalare l'intervento di Gianluca Castaldi, Senatore grillino: “Per noi non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Intorno alle 9.30 di mattina èta lagenerale sul dlal. Al termine della, ilporrà la questione di fiducia. A quel punto, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia e, quindi, al voto con la chiama per appello nominale. Sono al momento iscritti a parlare ingenerale 21ri. Tra gli interventi previsti figura un solore M5S iscritto a parlare: Marco Pellegrini. In attesa di capire se il Movimento 5 Stelle confermerà la sua scelta di uscire dall'Aula e di non partecipare al voto finale sulla fiducia alDraghi c'è da segnalare l'intervento di Gianluca Castaldi,re grillino: “Per noi non ...

