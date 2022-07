Scattano un selfie | travolti dalle onde | tre salvati | cinque dispersi Sui social il video choc

(Di giovedì 14 luglio 2022)mentre cercano di farsi un. Una vacanza che si trasforma in un incubo per chi si trovava nei pressi della spiaggia di Salalah , in Oman proprio mentre il mare decide di ...

antoniorosato72 : Scattano un selfie, travolti e uccisi dalle onde: otto morti. Sui social il video choc.

Il video - caricato sui social e andato rapidamente virale - mostra l'attimo prima della tragedia : due ragazze che provano a scattarsi un selfie e un papà che gioca con le due figlie . Travolti dalle onde mentre cercano di farsi un selfie. Una vacanza che si trasforma in un incubo per chi si trovava nei pressi della spiaggia di Salalah, in Oman proprio mentre il mare decide ...