LIVE PN - Crisi Governo | Mattarella non accoglie le dimissioni di Draghi

Pubblicità

NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? L'annuncio di #Draghi: 'Mi dimetto': ecco le sue frasi?? - petergomezblog : Crisi di governo, diretta | Draghi annuncia: “Stasera rassegno le dimissioni. Non c’è più la maggioranza di unità n… - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? Colpo di scena, #Mattarella respinge le #dimissioni di #Draghi?? - StefanoTardugno : RT @NicolaPorro: ?? ULTIMA ORA ?? Colpo di scena, #Mattarella respinge le #dimissioni di #Draghi?? - Cla2011 : RT @fanpage: ??ULTIM'ORA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha respinto le dimissioni di Mario #Draghi -

Il Paese piomba in unagravissima che non può permettersi". Così fonti del Nazareno secondo quanto riferito da Adnkronos 19:16 14/07 Renzi: "Draghi non poteva fare finta di nulla, noi al lavoro ...11.44 - L'unica via percorribile per evitare unadi governo è la richiesta di fiducia al Senato sul Dl Aiuti. Questa è la volontà del premier Mario Draghi dopo il confronto con il ministro D'...CATANIA – L’alleanza tra il Partito democratico e il Movimento cinque stelle dovrebbe reggere, nonostante la crisi del governo nazionale. Avanti con le primarie in Sicilia del campo progressista, dunq ...Il premier Mario Draghi “mercoledì renderà comunicazioni alle Camere, ce lo ha detto lui stesso dopo aver annunciato le dimissioni”. Lo spiegano all’Adnkronos fonti di governo al termine del Consiglio ...