Jeep presenta due nuove livree per Wrangler 4xe

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 14 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) –prosegue nel rinnovamento della propria gamma di colori, offrendo agli appassionati la possibilità di ordinare un look personalizzato direttamente dalla fabbrica, con due nuovi colori per4xe: Earl e Reign, quest’ultimo in edizione limitata.ta per la prima volta sul concept Gladiator Farout nel 2020, Earl è una tonalità di grigio con accenni di acquamarina e debutta per la prima volta come colore esterno di serie sui model year 2023 della gamma.Il viola, comparso per l’ultima volta sulla JKdel 2018, fa oggi il suo ritorno come Reign Quest’accattivante colorazione, disponibile in edizione limitata, conquisterà tutti i clienti amanti delle tonalità violacee. Questi nuovi colori si aggiungono alle...