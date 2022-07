Inter, Lukaku: 'Sono tornato per vincere lo scudetto'. E fa partire il coro: 'Chi non salta è rossonero' VIDEO (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Inter ha presentato la nuova maglia da gioco in piazza Gae Aulenti a Milano in un evento aperto ai tifosi nerazzurri. Davanti ai quali... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) L'ha presentato la nuova maglia da gioco in piazza Gae Aulenti a Milano in un evento aperto ai tifosi nerazzurri. Davanti ai quali...

Pubblicità

Inter : Ecco gli 11 che partiranno dall'inizio in #LuganoInter : ?? 3-5-2 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 47 Fontanarosa, 36 Da… - Inter : ?? Altri cambi di mister Inzaghi: #Zanotti ?? #Gosens #Casadei ?? #Lukaku #LuganoInter - Inter : Ricominciamo da dove ci eravamo lasciati ??? #ForzaInter #Lukaku - FabioGandolfo88 : @luigidiplacido @EffeMoni sei il solito imbecille lecchino che parla del nulla... è inutile perdere tempo a spiegar… - ivanfcardia : “Farò di tutto per vincere lo scudetto”. Poi #Lukaku lancia il coro “chi non salta rossonero è”. #Inter… -