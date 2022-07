Incidente a Grosseto, auto investe ciclisti: quattro morti e sei feriti - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 14 luglio 2022) Per approfondire : Articolo : Incidente Grosseto: "L'auto ci ha preso in pieno". Il grido di chi vede gli amici morire Video : La video testimonianza Video : Incidente a Braccagni (Grosseto): muoiono ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 luglio 2022) Per approfondire : Articolo :: "L'ci ha preso in pieno". Il grido di chi vede gli amici morire Video : La video testimonianza Video :a Braccagni (): muoiono ...

Pubblicità

cate17891 : Grande tristezza per l’incidente di Grosseto ! #ciclismo - gazzettaparma : L'incidente è avvenuto in via Pupilli, all'altezza del passaggio a livello di Braccagni - zazoomblog : Incidente Grosseto auto travolge gruppo ciclisti: 4 morti - #Incidente #Grosseto #travolge #gruppo - raspa90 : RT @ultimenotizie: Gravissimo incidente stradale, intorno alle 11 in via Pupilli all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a #Grosse… - zazoomblog : Incidente Grosseto auto travolge gruppo ciclisti: 4 morti - #Incidente #Grosseto #travolge #gruppo -