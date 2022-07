In arrivo l'afa più pesante dell'estate, scatta il bollino giallo in 11 città (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Dopo alcuni giorni mitigati dall'anticiclone delle Azzorre, la morsa del caldo torna progressivamente a stringere l'Italia, come del resto previsto dagli esperti meteo. A partire da venerdì 15, le 27 città monitorate dal ministero della Salute cominceranno ad abbandonare il bollino verde, che corrisponde al livello 0 e che fa riferimento "alle condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione", per cambiare colore. Da domani il bollino giallo (livello 1) di pre-allerta che indica "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore" è previsto per undici città. In arancione saranno in sette: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino e Verona. Bologna, con i suoi ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Dopo alcuni giorni mitigati dall'anticiclonee Azzorre, la morsa del caldo torna progressivamente a stringere l'Italia, come del resto previsto dagli esperti meteo. A partire da venerdì 15, le 27monitorate dal ministeroa Salute cominceranno ad abbandonare ilverde, che corrisponde al livello 0 e che fa riferimento "alle condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salutea popolazione", per cambiare colore. Da domani il(livello 1) di pre-allerta che indica "condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore" è previsto per undici. In arancione saranno in sette: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino e Verona. Bologna, con i suoi ...

