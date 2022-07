Il ministro D’Incà cerca di salvare M5s e governo ritirando il voto di fiducia: ma è molto difficile (Di giovedì 14 luglio 2022) L’idea ha cominciato a circolare nella prima mattinata, anche tra i consiglieri di Palazzo Chigi, ed è stata fatta immediatamente sua dal ministro per i rapporti con il parlamento, Federico D’Incà, che è contemporaneamente quello che comunica il ricorso alla fiducia a nome del governo, un esponente di punta del Movimento 5 stelle e uno dei ministri più draghisti. Insomma l’uomo ideale per provare la mossa disperata: alla capigruppo che si è svolta prima dell’aula, il ministro grillino ha proposto di andare al voto evitando la fiducia ma votando articolo per articolo. Sarebbe in corso un confronto con Palazzo Chigi dai risultati ancora incerti anche perché arrivano già i primi “no”, ad esempio quello di Davide Faraone di Italia Viva che parla di “tentativo incredibile” ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) L’idea ha cominciato a circolare nella prima mattinata, anche tra i consiglieri di Palazzo Chigi, ed è stata fatta immediatamente sua dalper i rapporti con il parlamento, Federico, che è contemporaneamente quello che comunica il ricorso allaa nome del, un esponente di punta del Movimento 5 stelle e uno dei ministri più draghisti. Insomma l’uomo ideale per provare la mossa disperata: alla capigruppo che si è svolta prima dell’aula, ilgrillino ha proposto di andare alevitando lama votando articolo per articolo. Sarebbe in corso un confronto con Palazzo Chigi dai risultati ancora incerti anche perché arrivano già i primi “no”, ad esempio quello di Davide Faraone di Italia Viva che parla di “tentativo incredibile” ...

Agenzia_Ansa : Mediazione al Senato da parte del ministro dei Rapporti per il Parlamento Federico D'Incà sul decreto Aiuti, nel te… - pietroraffa : == Il ministro D'Incà ha avuto un confronto con il presidente Draghi il quale ha indicato come unica via percorribi… - Giusepp17413380 : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro D'incà ha avuto un confronto con il presidente Draghi il quale ha indicato come unica via percorribile la ric… - Giusepp17413380 : RT @Agenzia_Ansa: Mediazione al Senato da parte del ministro dei Rapporti per il Parlamento Federico D'Incà sul decreto Aiuti, nel tentativ… - barrelcc : RT @marcodifonzo: ++ Il Ministro D'Incà ha avuto un confronto con il presidente Draghi il quale ha indicato come unica via percorribile la… -