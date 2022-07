Guerra in Ucraina | i russi attaccano l’Isola dei Serpenti

(Di giovedì 14 luglio 2022) Non si arrestano gli assaltiin. Dopo i bombardamenti a Bakhmut bombe dalle prime ore dell’alba a Mykolaiv e Kramatorsk. Per tutta la notte l’allarme aereo ha segnalato le esplosioni nelle due città ucraine, così come riferiscono i media locali. La foga dei bombardamentisull’non si arresta. Dopo le bombe, arrivate durante la notte del 13 luglio scorso sopra Bakhmut, nelle prime ore dell’alba del 14 luglio esplosioni anche a Mykolaiv e Kramatorsk. Nella città dell’meridionale è suonato per tutta la notte l’allarme aereo; accompagnato dalle parole del Sindaco, Oleksandr Senkevich, che ha ha scritto sui social: “A Mykolaiv ci sono potenti esplosioni“.: pesanti bombardamenti nella notte a Bakhmut @Credits AnsaMissili anche nella zona ...

Pubblicità

RaiNews

"Molti dei rischi negativi gravanti sulle previsioni di primavera 2022 si sono concretizzati. L'invasione dell'da parte della Russia ha esercitato ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi dell'energia e delle materie prime alimentari": lo attestano le Previsioni economiche diffuse oggi dalla ...La Commissione europea taglia le stime di crescita e aumenta quelle sull'inflazione , con lainche continua a ripercuotersi negativamente sull'economia dell'UE, avviandola su un percorso di crescita più bassa e inflazione più elevata rispetto a quanto indicato nelle previsioni ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 141 - Papa Francesco: non dimenticare la guerra in Ucraina - Papa Francesco: non dimenticare la guerra in Ucraina (ANSA) - MILANO, 14 LUG - Forti cali nei prezzi delle materie prime, che guadano più ai timori di recessione mondiale che alla guerra ...Bombardamenti indiscriminati, armi vietate, distruzioni massicce di strutture civili e di ampie aree residenziali da parte delle forze armate russe hanno causato la morte di centinaia di vittime innoc ...