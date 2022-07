Giudice revoca la sospensione di una psicologa non vaccinata: “Questi vaccini modificano il dna, sono pericolosi”, dice (Di giovedì 14 luglio 2022) Un Giudice del Tribunale di Firenze ha revocato la sospensione di una psicologa non vaccinata perché, a suo dire, i vaccini anti Covid altererebbero il dna umano. Vaccino o non vaccino? A distanza di due anni e mezzo circa dall’inizio della pandemia questo dubbio affligge ancora buona parte degli italiani. Per certi, tuttavia, c’è in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 luglio 2022) Undel Tribunale di Firenze hato ladi unanonperché, a suo dire, ianti Covid altererebbero il dna umano. Vaccino o non vaccino? A distanza di due anni e mezzo circa dall’inizio della pandemia questo dubbio affligge ancora buona parte degli italiani. Per certi, tuttavia, c’è in L'articolo proviene da Leggilo.org.

