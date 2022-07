Gemma Galgani e Ida Platano nuove concorrenti de La Talpa? Ecco cosa è emerso

(Di giovedì 14 luglio 2022) Latornerà in onda sui canali Mediaset a partire dal prossimo anno. In questo periodo, dunque, si sta molto dibattendo su quello che dovrebbe essere il cast della stagione di ritorno del reality show. Tra i nomi trapelati sono spuntati anche quelli di Ida. Le due dame di Uomini e L'articolo proviene da KontroKultura.

Pubblicità

giuseppe_alto : Dai rumors del GF Vip alla nuova edizione de La Talpa. Due dame da tempo nel parterre di Uomini e Donne potrebbero… - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani fa le valigie: pronta per la Casa del Gf Vip? - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani tornerà a settembre: il tempo è però 'determinato' - infoitcultura : Uomini e Donne perde Gemma Galgani: Maria De Filippi vuole la dama nel suo nuovo programma! - infoitcultura : Gemma Galgani lontana da Uomini e Donne, Maria De Filippi la vuole in un nuovo show -

lascia Uomini e Donne/ "Non amo in modo soffocante, ma sembra..."Grandi novità in arrivo pere tutti gli amanti della dama di Uomini e Donne. Vediamo insieme tutti i dettagli. Continuano a circolare indiscrezioni sulla dama di Uomini e Donne . L'ultimo scoop arriva direttamente ...Sembrava una riconferma ufficiale a Uomini e Donne quella di Gemma Galgani per la prossima edizone, invece alcuni rumor continuano a mettere in ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-6a83e91b-3832-bd34-a5d9-c918c1a588 ...