Fratelli Bianchi, nuove intercettazioni dal carcere: “Attento qui te accoltellano” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Qui ci stanno i bravi, i meno bravi, e le m****”. Queste le prime parole dei Fratelli Bianchi una volta arrivati nel carcere di Rebibbia. Dove, forse per la prima volta, si sono accorti di non essere ‘invincibili’ come credevano. E che, niente, ora più che mai, gira intorno a loro. Dopo la decisione di separarli dal carcere, probabilmente per alcuni problemi del fratello più piccolo Marco, sono arrivate nuove intercettazioni. La situazione in carcere I Fratelli Bianchi sono sempre stati inseparabili. Insieme, si facevano forza. La stessa forza che li faceva illudere di essere ‘più forti di tutto’. Di avere il diritto sulla vita degli altri. E di avere il permesso di poter uccidere quella di Willy. Ora però, sono stati separati. E ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022) “Qui ci stanno i bravi, i meno bravi, e le m****”. Queste le prime parole deiuna volta arrivati neldi Rebibbia. Dove, forse per la prima volta, si sono accorti di non essere ‘invincibili’ come credevano. E che, niente, ora più che mai, gira intorno a loro. Dopo la decisione di separarli dal, probabilmente per alcuni problemi del fratello più piccolo Marco, sono arrivate. La situazione insono sempre stati inseparabili. Insieme, si facevano forza. La stessa forza che li faceva illudere di essere ‘più forti di tutto’. Di avere il diritto sulla vita degli altri. E di avere il permesso di poter uccidere quella di Willy. Ora però, sono stati separati. E ...

Pubblicità

CorriereCitta : Fratelli Bianchi, nuove intercettazioni dal carcere: “Attento qui te accoltellano” - infoitinterno : Fratelli Bianchi e omicidio di Willy, in chat il piano degli amici per scagionarli - infoitinterno : Fratelli Bianchi, quando Marco venne aggredito a Rebibbia e lo chiamavano 'infame' - infoitinterno : Fratelli Bianchi nel mirino degli albanesi/ Rischio vendetta? Intercettazione “Spie!” - infoitinterno : Omicidio Willy, pubblicate le intercettazioni sui fratelli Bianchi: cosa è successo quando sono arrivati in carcere… -