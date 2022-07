Formazione, cresce il gap dei profili Stem: in Ue solo il 26% di laureati (Di giovedì 14 luglio 2022) cresce la domanda di profili tecnico-scientifici in Europa ma i laureati in discipline Stem sono solo il 26% in paesi come Italia, Spagna, Malta, Grecia, Uk, Francia e Germania. Una percentuale che scende al 24,5% in Italia e, ancora di piu’, tra le donne: solo il 15% ha scelto di studiare queste materie. Di conseguenza, in Italia piu’ di quattro aziende su dieci hanno gia’ gia’ avuto difficolta’ a trovare candidati con Formazione Stem (science, technology, engineering and mathematics). E’ la fotografia che emerge dall’Osservatorio Stem promosso da Fondazione Deloitte e dal Programma di Politiche Pubbliche di Deloitte, basato sulla somministrazione di 2.650 interviste a studenti, giovani occupati, Neet e 26 approfondimenti con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022)la domanda ditecnico-scientifici in Europa ma iin disciplinesonoil 26% in paesi come Italia, Spagna, Malta, Grecia, Uk, Francia e Germania. Una percentuale che scende al 24,5% in Italia e, ancora di piu’, tra le donne:il 15% ha scelto di studiare queste materie. Di conseguenza, in Italia piu’ di quattro aziende su dieci hanno gia’ gia’ avuto difficolta’ a trovare candidati con(science, technology, engineering and mathematics). E’ la fotografia che emerge dall’Osservatoriopromosso da Fondazione Deloitte e dal Programma di Politiche Pubbliche di Deloitte, basato sulla somministrazione di 2.650 interviste a studenti, giovani occupati, Neet e 26 approfondimenti con ...

Pubblicità

ProvinciaTrento : #EPharma, eccellenza trentina volano di sviluppo: l’assessore #AchilleSpinelli in visita all’azienda di Ravina che… - amariozzi1 : @Realmm7calcio RealMM7, si cresce e si continua a vincere.Un altro successo in amichevole a #Bellegra.… - infoitsport : Lavoro, cresce la richiesta di figure senza formazione specifica. Acampora: “Intervenire per invertire il trend” - gionibigud : La torba è materia fossile la cui formazione va da mille a dodicimila anni (una torbiera cresce di 1 mm/anno). E' u… - EMassagli : RT @aiwa_welfare: “Costruiamo insieme un ponte di barche per unire #lavoro #famiglia e #territorio“ #AIWA è partener dell’evento finale di… -