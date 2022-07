Pubblicità

acffiorentina : Luka Jovic è Viola ?? ?? Comunicato ufficiale ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Fiorentina, scambio di documenti per Jovic. L'attaccante arriva dal Real a titolo definitivo… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Adesso c'è anche l'ufficialità: Luka #Jovic è un nuovo giocatore della @acffiorentina - nadi1913 : RT @DiMarzio: #Fiorentina, ufficiale il numero di maglia di Luka #Jovic - MaSte92_ : RT @cmdotcom: #Fiorentina , #Jovic si presenta: 'Mi ispiro a Ronaldo, voglio fare meglio di #Vlahovic ' -

Luka, attaccante della, si è presentato oggi in conferenza stampa e ha parlato della nuova stagione Luka, attaccante della, si è presentato oggi in conferenza stampa e ha ...Commenta per primo Quest'oggi è il giorno della presentazione del nuovo attaccante dellaLuka. Al termine del consueto allenamento mattutino, l'attaccante serbo insieme al dg viola Joe Barone è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole In primis ha preso ...Luka Jovic si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina, dicendosi pronto a lanciare "una sfida a distanza" all ...Luka Jovic, prima di intraprendere la sua avventura con la Fiorentina, ha fatto visita all’Ambasciata serba che ha ringraziato il giocatore con un post su Twitter: "È stato ...