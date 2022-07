E’ morto il piccolo Domenico, lo strazio di sua madre: “Voglio la verità, me l’hanno ucciso in ospedale” (Di giovedì 14 luglio 2022) Era stato ripreso da tutte le testate nazionali l’appello della mamma del piccolo Domenico, che due giorni fa cercava uno specialista che potesse in qualche modo aiutare suo figlio. Purtroppo però, per il bambino, non c’è stato nulla da fare. Domenico è morto poche ore fa in ospedale e sua madre non si vuole arrendere. Adesso che il piccolo non c’è più vuole la verità, sempre più convinta che suo figlio, si sia ammalato in modo grave a causa di un batterio preso in ospedale, dopo il ricovero. Domenico, aveva 4 anni ed era stato ricoverato inizialmente al San Marco di Catania per un disturbo intestinale; in seguito all’applicazione di un sondino – sempre secondo i familiari – avrebbe contratto in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022) Era stato ripreso da tutte le testate nazionali l’appello della mamma del, che due giorni fa cercava uno specialista che potesse in qualche modo aiutare suo figlio. Purtroppo però, per il bambino, non c’è stato nulla da fare.poche ore fa ine suanon si vuole arrendere. Adesso che ilnon c’è più vuole la, sempre più convinta che suo figlio, si sia ammalato in modo grave a causa di un batterio preso in, dopo il ricovero., aveva 4 anni ed era stato ricoverato inizialmente al San Marco di Catania per un disturbo intestinale; in seguito all’applicazione di un sondino – sempre secondo i familiari – avrebbe contratto in ...

