Draghi si è dimesso | rinvio in Parlamento per la fiducia | scioglimento delle Camere o nuovo governo? Gli scenari e il ruolo del Quirinale

(Di giovedì 14 luglio 2022) E adesso che cosa fa Mario? Le dimissioni annunciate al Consiglio dei ministri sono irrevocabili e aprono le porte al voto anticipato? Oppure il premier potrebbe accettare di proseguire dopo una nuovain, come auspica una parte della maggioranza e probabilmente anche il? La crisi diè diventata ufficiale dopo la mancatadel Movimento 5 stelle sul decreto Aiuti, approvato al Senato senza i voti dei grillini. Dopo che Giuseppe Conte ha mantenuto gli annunci della vigilia,ha risposto nel modo più netto: ha annullato il Cdm previsto per le 15:30 ed è salito al Colle, parlando con Sergio Mattarella per meno di un’ora. Dopodiché ha riconvocato i membri dell’esecutivo alle 18:15 e ha comunicato loro di considerare ...

...48annuncia al Cdm: "Mi dimetto, la maggioranza non c'è più" 18:38 È iniziato il Consiglio dei ministri 17:58non si è: riflette 16:51 Conte: "Pagina scritta ieri responsabilità ...Pubblichiamo il discorso con cui Marioha annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio Buonasera a tutti, Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della ...