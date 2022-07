Donne a confronto ‘Per una cultura della parità’. Asproni: “Nell’equità di genere stiamo peggiorando” (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli sforzi e anche i buoni esempi non sono mancati, eppure su molti versanti si sta peggiorando invece di migliorare: lo dice a chiare lettere, e anche numeri, a Spoleto in occasione dell’incontro “Per una cultura della parità“, promosso da Rai per la Sostenibilità, Patrizia Asproni, fondatrice di #Boycottmanels, un gruppo di pressione che invita a boicottare i panel composti esclusivamente da uomini e a denunciarne la mentalità: “Un’idea che ha immediatamente suscitato un’enorme interesse e seguito – spiega Asproni – a riprova del fatto che il fenomeno aveva bisogno di essere denunciato, era arrivato veramente al limite”. Se si guarda al mondo dell’arte, terreno specialistico di Patrizia Asproni, anche presidente di Confcultura, di Fondazione Industria e ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli sforzi e anche i buoni esempi non sono mancati, eppure su molti versanti si stainvece di migliorare: lo dice a chiare lettere, e anche numeri, a Spoleto in occasione dell’incontro “Per unaparità“, promosso da Rai per la Sostenibilità, Patrizia, fondatrice di #Boycottmanels, un gruppo di pressione che invita a boicottare i panel composti esclusivamente da uomini e a denunciarne la mentalità: “Un’idea che ha immediatamente suscitato un’enorme interesse e seguito – spiega– a riprova del fatto che il fenomeno aveva bisogno di essere denunciato, era arrivato veramente al limite”. Se si guarda al mondo dell’arte, terreno specialistico di Patrizia, anche presidente di Conf, di Fondazione Industria e ...

