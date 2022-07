Don Matteo, Matrimonio con l’ex o Il fuggitivo? La tv del 14 luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 14 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non rubare”: don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Tim Summer Hits”. ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 14su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non rubare”: dontrova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Tim Summer Hits”. ...

