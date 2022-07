Dl Aiuti, M5s non vota la fiducia. Gubitosa: “Noi non stiamo uscendo dal governo. Draghi può andare avanti”. Cioffi: “Pronti a voto anticipato” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle ha deciso: non voterà la fiducia posta dal governo al Senato sul Decreto Aiuti. Lo ha deciso al termine di una lunghissima giornata, iniziata con il consiglio Nazionale avviato alle ore 8:30 e terminata all’una di notte, dopo la riunione congiunta dei deputati e senatori pentastellati. L’assemblea dei parlamentari si è aperta con la relazione del presidente M5s Giuseppe Conte. Eppure, al termine della riunione, sia chi è intervenuto per condividere la decisione dell’ex presidente del Consiglio, sia chi l’ha criticata – e tra questi il Ministro Federico D’Inca, il capogruppo alla Camera Davide Crippa e il deputato Stefano Buffagni – evita le domande dei cronisti. La posizione del Movimento la spiega uno dei vicepresidenti. “Noi non stiamo uscendo dal governo – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Movimento 5 Stelle ha deciso: non voterà laposta dalal Senato sul Decreto. Lo ha deciso al termine di una lunghissima giornata, iniziata con il consiglio Nazionale avviato alle ore 8:30 e terminata all’una di notte, dopo la riunione congiunta dei deputati e senatori pentastellati. L’assemblea dei parlamentari si è aperta con la relazione del presidente M5s Giuseppe Conte. Eppure, al termine della riunione, sia chi è intervenuto per condividere la decisione dell’ex presidente del Consiglio, sia chi l’ha criticata – e tra questi il Ministro Federico D’Inca, il capogruppo alla Camera Davide Crippa e il deputato Stefano Buffagni – evita le domande dei cronisti. La posizione del Movimento la spiega uno dei vicepresidenti. “Noi nondal– ...

