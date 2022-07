Debora Pagano uccisa in casa | il marito resta in carcere | l' sos 48 ore dopo e le tracce cancellate

Pubblicità

Un Comitato spontaneo di solidarietà, si è costituito a Giarre con lo scopo di raccogliere fondi in favore della figlioletta di, la 32enne originaria di Letoianni, nel Messinese, trovata morta dal marito, Leonardo Fresta, nel bagno della sua casa di Macchia di Giarre, in un basso di via Principessa Mafalda. "La ...Il gip di Catania Simona Ragazzi ha convalidato il fermo di Leonardo Fresta, 40 anni, con l'accusa di omicidio. L'uomo, accusato di avere ucciso la convivente,, di 32 anni, resta rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Lui si proclama innocente. Il quarantenne è stato fermato domenica notte dai carabinieri della compagnia di Giarre con l'accusa ...L'uomo, quarantenne, è accusato di avere ucciso la convivente. Resta rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Era stato lui a dare l'allarme raccontando di averla trovata morta in casa ...L'uomo, accusato di avere ucciso la convivente, Debora Pagano, 32 anni, resta rinchiuso in carcere dopo la decisione del gip di Catania.