Dadone nei panni di contestatrice di Draghi L' imbarazzante vignetta del compagno del ministro

(Di giovedì 14 luglio 2022) E' un fotomontaggio che sta circolando molto sui cellulari dei parlamentari grillini, ma anche degli ex M5S ora in Insieme per il futuro. Ritrae la ministra Fabiana, in quota 5 Stelle, neidellache, nel 2015, saltò sul podio della conferenza stampa del direttivo dell'Eurotower lanciando coriandoli e fogli a Mario, che allora era presidente della Bce, al grido di 'Fine alla dittatura'. A postarlo ildi vita della responsabile delle politiche giovanili, Ergys Haxhiu, che accompagna lacon un messaggio: "Consiglio dei ministri come lo immagino io". Il cdm, in programma alle 15 e 30, è poi stato cancellato.

Pubblicità

Provincia Granda

Si tratta di luoghi dalla forte identità, che hanno conservato immutatosecoli l'utilizzo dell'... Presenzierà la Ministra Fabiana. Sarà l'occasione per incontrare gli studenti dell'...... per un progetto promosso e sostenuto dalla Ministra delle Politiche Giovanili, Fabiana18 ... È la migliore Italia, e non solo, quella che vedremo e ascolteremoprossimi giorni a Giffoni. In ... Governo: compagno del ministro Dadone (di Mondovì) posta vignetta: come la contestatrice di Draghi in Bce" Da Giffoni un ponte per l'Albania con il progetto "Destinazione Tirana". Dadone: «Così facciamo crescere opportunità per i giovani europei».La “Fedeltà Associa­tiva” occasione per una tavola rotonda su imprenditoria fem­­minile e giovanile, cui han­no partecipato l’europarlamentare Gian­na Gancia e il ministro per le Politiche giovanili F ...