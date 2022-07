Covid, Sileri: “Stiamo vivendo il picco, la discesa sarà ancora più rapida. Togliere l’isolamento per i positivi asintomatici? Oggi no” (Di giovedì 14 luglio 2022) “Secondo me Stiamo vivendo il picco, e poi arriverà la discesa, che probabilmente sarà ancora più rapida. Moltissime persone sono diventate positive, moltissime sono vaccinate con la terza dose, alcune con la quarta e quindi l’ondata finirà ancora prima. I numeri dei ricoveri, sebbene risaliti, non saranno mai quelli che abbiamo visto in passato. Ci dobbiamo preparare per ottobre con il vaccino aggiornato”. Lo assicura ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, su Radio Cusano Campus, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che ha una posizione differente dal collega Andrea Costa sulla possibilità di Togliere l’isolamento per i positivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) “Secondo meil, e poi arriverà la, che probabilmentepiù. Moltissime persone sono diventate positive, moltissime sono vaccinate con la terza dose, alcune con la quarta e quindi l’ondata finiràprima. I numeri dei ricoveri, sebbene risaliti, non saranno mai quelli che abbiamo visto in passato. Ci dobbiamo preparare per ottobre con il vaccino aggiornato”. Lo assicura ai microfoni della trasmissione “Fino a qui tutto bene”, su Radio Cusano Campus, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, che ha una posizione differente dal collega Andrea Costa sulla possibilità diper i...

