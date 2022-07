Covid | Crisanti | “Allarmante frequenza con cui genera varianti”

(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Penso che la dinamica dizione delle” da parte del coronavirus Sars-CoV-2 in versione Omicron “abbia una. Nel senso che nel giro di pochi mesi se ne sonote una decina, alcune con notevole capacità infettiva”. A evidenziarlo all’Adnkronos Salute è Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova. “Nessuno può prevederne il percorso evolutivo – spiega – ma sicuramente siamo di fronte a un virus che ha acquisito una notevole plasticità, molto superiore” rispetto al passato. “Tutti i virus evolvono – precisa – ce ne sono alcuni che lo fanno più di altri. Il virus dell’Hiv ha un processo evolutivo spaventoso, tanto è vero che non è possibile fare un vaccino contro questo virus. Non è ...

'Non è detto' dunque, conclude, che quella che sui social è stata ribattezzata la variante 'Centaurus' sarà la prossima variante dominante riuscendo a scalzare Omicron 5. 'Non è detto, però ......l'attenzione di esperti e virologi sul, che nelle ultime settimana ha alzato la testa in modo preoccupante. Bassetti ha parlato di una nuova ondata di contagi a fine luglio , mentre...Centaurus, al secolo la sottovariante di Omicron BA.2.75, è «desta preoccupazione principalmente perché è modificata la regione che viene riconosciuta dagli ...