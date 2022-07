Calciomercato Sassuolo | Scamacca libera Pinamonti

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 luglio 2022), i neroverdi potrebbero inserirsi tra Monza e Atalanta per: la cessione dilibererebbe uno spazio Ilpotrebbe inserirsi nella corsa a. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i neroverdi sono pronti a sfidare la concorrenza di Monza e Atalanta. Decisivo per la riuscita è la cessione di: l’attaccante è conteso tra PSG e West Ham e in caso di cessione, ilpotrebbe reinvestire subito per il giovane attaccante dell’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.