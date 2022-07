Bologna, partono per le vacanze. E dimenticano il figlio di 7 anni (Di giovedì 14 luglio 2022) Certe cose, purtroppo, non succedono solo nei film. Una coppia è partita per le vacanze ma ha dimenticato il figlio. Con i bambini bisogna sempre stare sull’allerta: basta un attimo di distrazione e può accadere al peggio come successo tantissimi anni fa alla piccola Denise Pipitone, svanita nel nulla in un attimo di distrazione della nonna. Due genitori bolognesi, troppo intenti nel preparare le valigie, hanno dimenticato di portare con sé anche il bambino di 7 anni. ANSA / Telenews/archivioLa coppia ha lasciato il figlio davanti a casa. Ovviamente non volontariamente vista la tenera età del bambino ma per una “dimenticanza” dovuta alla fretta di partire per le agognate vacanze. Il piccolo è rimasto in strada in lacrime perché non trovava più la sua mamma e il suo ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 luglio 2022) Certe cose, purtroppo, non succedono solo nei film. Una coppia è partita per lema ha dimenticato il. Con i bambini bisogna sempre stare sull’allerta: basta un attimo di distrazione e può accadere al peggio come successo tantissimifa alla piccola Denise Pipitone, svanita nel nulla in un attimo di distrazione della nonna. Due genitori bolognesi, troppo intenti nel preparare le valigie, hanno dimenticato di portare con sé anche il bambino di 7. ANSA / Telenews/archivioLa coppia ha lasciato ildavanti a casa. Ovviamente non volontariamente vista la tenera età del bambino ma per una “dimenticanza” dovuta alla fretta di partire per le agognate. Il piccolo è rimasto in strada in lacrime perché non trovava più la sua mamma e il suo ...

