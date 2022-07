A Villa Manin venerdì 15 luglio BLANCO in concerto (Di giovedì 14 luglio 2022) Si chiude col botto questa settimana a “Villa Manin Estate” iniziata col concerto di Irama. Domani, venerdì 15 luglio (apertura porte 16:30, inizio concerto ore 21:00), gli occhi sono puntati sul ragazzo dei record BLANCO, per l’ultimo grande appuntamento dell’estate nella Piazza Tonda della Villa. Al momento dell’annuncio, lo scorso febbraio, il concerto è andato sold out in 37 minuti e i biglietti non saranno disponibili nemmeno alle casse. BLANCO è un diamante grezzo che sta gradualmente disvelando le sfaccettature del proprio progetto. Uno stile, il suo, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità ... Leggi su udine20 (Di giovedì 14 luglio 2022) Si chiude col botto questa settimana a “Estate” iniziata coldi Irama. Domani,15(apertura porte 16:30, inizioore 21:00), gli occhi sono puntati sul ragazzo dei record, per l’ultimo grande appuntamento dell’estate nella Piazza Tonda della. Al momento dell’annuncio, lo scorso febbraio, ilè andato sold out in 37 minuti e i biglietti non saranno disponibili nemmeno alle casse.è un diamante grezzo che sta gradualmente disvelando le sfaccettature del proprio progetto. Uno stile, il suo, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità ...

