Ultime Notizie – Salvatore Borsellino: “Agenda rossa è scatola nera strage via d’Amelio” (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Io ho 80 anni e un’aspettativa di vita breve, non mi aspetto più di poter vedere la verità sulle stragi. Per arrivarci, però, bisognerebbe indagare sulla sparizione dell’Agenda rossa: è la scatola nera della strage, eppure su quella sparizione non sono mai state condotte vere indagini. Se si arrivasse a chi ha sottratto l’Agenda rossa dalla borsa di Paolo si arriverebbe agli assassini di mio fratello”. A dirlo all’Adnkronos è Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il magistrato ucciso 30 anni fa nella strage di via d’Amelio insieme agli agenti di scorta, all’indomani della sentenza del tribunale di Caltanissetta nel processo sul depistaggio delle indagini di quell’eccidio. “Paolo prima di morire ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) “Io ho 80 anni e un’aspettativa di vita breve, non mi aspetto più di poter vedere la verità sulle stragi. Per arrivarci, però, bisognerebbe indagare sulla sparizione dell’: è ladella, eppure su quella sparizione non sono mai state condotte vere indagini. Se si arrivasse a chi ha sottratto l’dalla borsa di Paolo si arriverebbe agli assassini di mio fratello”. A dirlo all’Adnkronos è, fratello di Paolo, il magistrato ucciso 30 anni fa nelladi viainsieme agli agenti di scorta, all’indomani della sentenza del tribunale di Caltanissetta nel processo sul depistaggio delle indagini di quell’eccidio. “Paolo prima di morire ...

