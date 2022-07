Trasporto aereo nel caos | come previsto

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilsta mostrando il suo lato peggiore, ovvero che il potere delle società di gestione aeroportuale è talvolta eccessivo. La notizia eclatante è che il gestore dell’aeroporto di Londra Heathrow ha chiesto alle compagnie operanti sullo scalo di non vendere più biglietti se il numero di passeggeri in transito raggiunge il numero di 100.000 al giorno. Pena non riuscire a gestirle e creare disservizi, ritardi, cancellazioni. Un controsenso, dal momento che il lavoro dei vettori è proprio quello di trasportare le persone. I motivi sono noti: durante la pandemia sono stati lasciati a casa piloti, assistenti di volo ma stando ai numeri soprattutto operatori aeroportuali, i quali per tornare in servizio devono riprendere qualifiche ma soprattutto lasciare i mestieri che nel frattempo hanno trovato, per tornare nei terminal a ricevere stipendi ...

"Ci sarà la moratoria dalla fine di luglio fino ai primi di settembre dove, per le regole che noi abbiamo, non si potrà scioperare nel settore. Questo dà al nostro sistema la possibilità di reagire meglio ad una situazione di carattere continentale che contagia anche il nostro sistema perché viviamo in totale interconnessione ". Così ...Intanto in Italia non rientra lo stato di agitazione dele resta confermato dai sindacati sia lo sciopero di 4 ore dei controllori di volo Enac sia quello di alcune compagnie low cost ...Pesanti ripercussioni per la cancellazione di voli di Ryanair, Easyjet, e Volotea a causa della carenza di personale ...(Teleborsa) - "Ci sarà la moratoria dalla fine di luglio fino ai primi di settembre dove, per le regole che noi abbiamo, non si potrà scioperare nel settore aereo. Questo dà al nostro sistema ...