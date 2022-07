Traffico Roma del 13-07-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma non trovati dalla redazione Buon pomeriggio non molte le novità non monto anche il Traffico registrato al momento sulla rete viene cittadina ci sono però disagi sulla Casilina penalizzata un incidente incidente che provoca code nella zona della Borghesiana Traffico scorrevole sul Raccordo Anulare punti di Maggiore intensità tra Ardeatina e Tuscolana nelle due direzioni in prossimità degli svincoli autostrade al centro restano di Sanji per una manifestazione di protesta tra Piazza Venezia e largo Chigi chiusa al Traffico via del Corso inevitabili le ripercussioni anche per il trasporto pubblico nella zona della Stazione Termini ancora chiusa via Marghera tra via Marsala & via Magenta la causa un intervento dei vigili del fuoco nell’estrema periferia Sud ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdenon trovati dalla redazione Buon pomeriggio non molte le novità non monto anche ilregistrato al momento sulla rete viene cittadina ci sono però disagi sulla Casilina penalizzata un incidente incidente che provoca code nella zona della Borghesianascorrevole sul Raccordo Anulare punti di Maggiore intensità tra Ardeatina e Tuscolana nelle due direzioni in prossimità degli svincoli autostrade al centro restano di Sanji per una manifestazione di protesta tra Piazza Venezia e largo Chigi chiusa alvia del Corso inevitabili le ripercussioni anche per il trasporto pubblico nella zona della Stazione Termini ancora chiusa via Marghera tra via Marsala & via Magenta la causa un intervento dei vigili del fuoco nell’estrema periferia Sud ...

