Targhe Tenco 2022: Marracash trionfa con “Noi, loro, gli altri” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Life&People.it Sorprese e certezze alle Targhe Tenco 2022. Nelle scorse ore infatti è stata resa nota la lista dei vincitori del celeberrimo Premio dedicato alla musica d’autore italiana. Il riconoscimento più importante, quello del miglior album, è andato a “Noi, loro, gli altri” di Marracash, segnando una svolta decisiva nella percezione del rap italiano. Perché “Noi, loro, gli altri” di Marracash ha vinto? La vittoria al Premio Tenco di Marracash è in questo momento oggetto di dibattito; togliendo infatti il capolavoro “Museica” di Caparezza trionfatore nel 2014 quello del rapper è il primo disco hip hop a trovare il successo all’interno di una rassegna estremamente colta che ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 13 luglio 2022) Life&People.it Sorprese e certezze alle. Nelle scorse ore infatti è stata resa nota la lista dei vincitori del celeberrimo Premio dedicato alla musica d’autore italiana. Il riconoscimento più importante, quello del miglior album, è andato a “Noi,, gli” di, segnando una svolta decisiva nella percezione del rap italiano. Perché “Noi,, gli” diha vinto? La vittoria al Premiodiè in questo momento oggetto di dibattito; togliendo infatti il capolavoro “Museica” di Caparezzatore nel 2014 quello del rapper è il primo disco hip hop a trovare il successo all’interno di una rassegna estremamente colta che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Marracash, Ditonellapiaga ed Elisa tra i vincitori delle Targhe Tenco #ANSA - RevenewsI : .@marracash sbaraglia la concorrenza: per la prima volta ad aggiudicarsi il Tenco nella categoria ‘Miglior album in… - CatelliRossella : Targhe Tenco, Marracash, Ditonellapiaga, Elisa tra i vincitori - Musica - ANSA - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Premio Tenco, vincono Marracash, Ditonellapiaga, Simona Molinari ed Elisa - dallaAallaZip : @Marracash vince la #TargaTenco per il miglior album in assoluto per il 2021 con Noi, loro, gli altri. Il rapper fe… -