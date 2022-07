Tacconi: «Questa la mia coppa più importante…» (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’ex portiere italiano Stefano Tacconi ha parlato dopo i gravi problemi di salute che hanno messo a rischio la sua vita Stefano Tacconi, storico ex portiere italiano, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato dopo i gravi problemi di salute che hanno messo a rischio la sua vita. SALUTE – «Ho vinto tutto nella mia carriera, ma Questa è la coppa più importante. Non ricordo quasi niente. Ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’ex portiere italiano Stefanoha parlato dopo i gravi problemi di salute che hanno messo a rischio la sua vita Stefano, storico ex portiere italiano, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato dopo i gravi problemi di salute che hanno messo a rischio la sua vita. SALUTE – «Ho vinto tutto nella mia carriera, maè lapiù importante. Non ricordo quasi niente. Ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

