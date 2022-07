Spalletti: “Politano? Il futuro lo decide lui, io sono certo di una cosa” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Durante la chiacchierata fra Luciano Spalletti e i tifosi del Napoli avvenuta questa sera nel ritiro di Dimaro-Folgarida l’allenatore del Napoli ha avuto l’occasione di rispondere a diverse domande, anche piuttosto scomode. Luciano Spalletti NapoliPolitano resta al Napoli? Risponde Spalletti Una fra queste ha riguardato l’esterno Matteo Politano; infatti dopo che proprio questa mattina l’agente dell’ex Sassuolo aveva accusato Spalletti di aver messo alla porta il proprio assistito, un tifoso azzurro ha chiesto al tecnico di chiarire la sua posizione riguardo l’attaccante ventottenne. Il suo futuro è ancora in bilico e ne prossimi giorni può cambiare anche un altro scenario nella rosa azzurra. “Se non mi esprimo è per un motivo: li ho a disposizione e mi stanno ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Durante la chiacchierata fra Lucianoe i tifosi del Napoli avvenuta questa sera nel ritiro di Dimaro-Folgarida l’allenatore del Napoli ha avuto l’occasione di rispondere a diverse domande, anche piuttosto scomode. LucianoNapoliresta al Napoli? RispondeUna fra queste ha riguardato l’esterno Matteo; infatti dopo che proprio questa mattina l’agente dell’ex Sassuolo aveva accusatodi aver messo alla porta il proprio assistito, un tifoso azzurro ha chiesto al tecnico di chiarire la sua posizione riguardo l’attaccante ventottenne. Il suoè ancora in bilico e ne prossimi giorni può cambiare anche un altro scenario nella rosa azzurra. “Se non mi esprimo è per un motivo: li ho a disposizione e mi stanno ...

