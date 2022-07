Scontro tra quattro veicoli | due feriti | chiuso l’Asse Mediano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A causa di un incidente che ha coinvolto, provocando il ferimento di due persone, è provvisoriamente interdetto al transito – in entrambe le direzioni – un tratto del(SS162NC), al km 20,100, nel territorio comunale di Fratamaggiore, in provincia di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

A causa di un incidente, che ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento di due persone, è provvisoriamente interdetto al transito – in entrambe le direzioni – un tratto dell'Asse Mediano (l ...