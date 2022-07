Ostigard-Napoli, il giocatore potrebbe essere presentato a Dimaro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Leo Ostigard potrebbe diventare ufficialmente un giocatore del Napoli da un momento all’altro e ci sarebbe l’intenzione di presentarlo a Dimaro. Sembra quasi fatta la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Leodiventare ufficialmente undelda un momento all’altro e ci sarebbe l’intenzione di presentarlo a. Sembra quasi fatta la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : .@sscnapoli, i dettagli dell'affare #Ostigard ?? Arriva dagli inglesi del @OfficialBHAFC - marcoconterio : ?? ?? Kalidou Koulibaly vicino al #Chelsea. Il senegalese ha detto sì al #CFC che vuole chiudere in tempi rapidi per… - ContropiedeA : Il dg del Genoa Johannes Spors: '. Ho parlato molto con Leo in queste settimane per tentare di convincerlo, ma purt… - ciro_1794 : RT @scottotweet: #Acerbi soluzione gradita, ma non prioritaria. Il ds del #Napoli Giuntoli proverà per Kim del Fenerbahce, che ha una claus… - NapoliCalciogol : TMW - #Napoli, nelle prossime ore le visite di Ostigard. Le cifre del passaggio #LeoOstigard -