Nella commissione sulla rivolta di Capitol Hill è stata analizzata anche una bozza di tweet di Trump

(Di mercoledì 13 luglio 2022)che si sta prendendo cura di quanto è accaduto lo scorso 6 gennaio 2021 durante le rivolte di, sicuramente la cosa che èmaggiormentel’attività sui social network sia degli autori delle proteste, sia di chi – come Donald, allora ancora presidente in carica – aveva un ruolo istituzionaledifesa dell’ordine costituito. I video die ipubblici sono spesso stati additati come uno dei motivi scatenanti delle proteste del 6 gennaio che hanno visto diversi cittadini simpatizzanti dello stessoaffollarsi davanti al Campidoglio per mostrare il loro disappunto rispetto all’elezione di Joe Biden e per cercare ...

Pubblicità

reportrai3 : Approvati gas e nucleare nella tassonomia verde Ue con 328 voti contrari al rigetto. E la Russia ringrazia. Il vice… - bluesoverall : RT @BimbePeppe: Nella commissione d’inchiesta istituita x indagare su assalto a congresso americano stanno venendo fuori robe inquietanti s… - Sifaperride : @Lavoratori_Ama @Violett11315738 @GiuseppeRoma977 @tbuccico69 @battaglia_persa @stormi1904 @PoveraR @diarioromano… - Frank_Weed420 : RT @leo_fiorentini: Nella polemica sulle dichiarazioni di #MattiaSantori gli unici che minano le Istitituzioni sono i deputati che dopo 3 a… - brazof666 : RT @leo_fiorentini: Nella polemica sulle dichiarazioni di #MattiaSantori gli unici che minano le Istitituzioni sono i deputati che dopo 3 a… -

Euronews Italiano

In relazione alladi determinati reati individuati in base alla cornice edittale di ... La ratio di questo istituto risiede principalmentenecessità di garantire il decongestionamento ...Tant'è che lo stesso avvocato dellaè stato protagonista di un altro passaggio chiave ... Come si evince dalla circolare del 13 giugno, che potrebbe diventare un potenziale autogol... Il "periodo di riflessione" nella Commissione europea Dal 30 giugno scorso rifiutare un pagamento con carta o altri sistemi digitali comporta sanzioni per commercianti e professionisti. Ma ci sono ancora diversi punti oscuri da chiarire ...Si è trattato di un appuntamento molto partecipato da parte di istituzioni e associazioni del territorio, che in alcuni casi non hanno perso l’occasione per puntualizzare alcuni elementi, al fine di r ...