M5s non voterà il dl Aiuti in Senato, Conte: "Unici a incalzare il governo" (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Non possiamo che agire con coerenza e linearità. Siamo pronti al dialogo e a sostenere il governo, ma no a cambiali in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 luglio 2022) 'Non possiamo che agire con coerenza e linearità. Siamo pronti al dialogo e a sostenere il, ma no a cambiali in ...

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Ricciardi: “Ogni volta che poniamo un problema politico, Draghi prende e va al Quirinale. Con la Lega non lo f… - Giorgiolaporta : Dopo la #crisidigoverno e senza il #M5S il #centrodestra diventa determinante per qualsiasi azione in Parlamento.… - Giorgiolaporta : Vi ricordate tutte quelle minchiate tipo l’uno vale uno, la democrazia degli iscritti, votiamo tutto su #Rousseau?… - Cri_Watt : RT @AlexBazzaro: GOVERNO: SALVINI, 'NON DISPOSTI A RESTARE IN ESECUTIVO SENZA M5S' Molto bene… - MiaomiaoCh : RT @marinodestena: #Conte ha detto chiaramente che non vuole le trivellazioni. Sono tornati i 'no' del #M5S ed evidentemente è meglio prend… -