La strada del silenzio dove vedere gli episodi in tv su Canale 5 e streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La serie tv greca Ladeldi genere poliziesco approda su5 a partire da luglio 2022. Protagonisti sono Penelope Tsilika e Nikolas Papagiannis, molto amati nel loro paese. Ecco di seguitodiretta in tv eo come rigli. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO Ladelgliin tv e replica La serie tv Ladelandrà in onda il martedì in prima serata su5 alle ore 21:10. La diretta sarà disponibile anche indal sito mediaset.it/5 ovviamente agli stessi orari ...