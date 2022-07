Imita Vittorio Brumotti e finisce in disgrazia | un dolore atroce | il video | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Certo, Striscia la Notizia è in vacanza. La stagione del tg satirico di Canale 5 è finita, tornerà la prossima stagione, ovviamente. Nel frattempo, il format ideato da Antonio Ricci lascia spazio al grande classico estivo, Paperissima Sprint. E al programma tutto dedicato alle papere ecco spuntare... l'tore di. Un'zione rilanciata su Twitter proprio dall'account di Striscia la Notizia. Il punto è che, per chi ancora non lo sapesse, è un campione di bike trial, disciplina ciclistica che obbliga l'atleta ad affrontare un percorso ad ostacoli senza mai poggiare i piedi per terra. Tra il ciclismo e il funambolismo, insomma. E non è certo un caso che, nei suoi celebri servizi in cui dà la caccia agli spacciatori, almeno inizialmente si ...