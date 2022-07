Ilary Blasi “scappa” in Tanzania e spuntano una frequentazione durante l’Isola e l’ex di Belen

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Nel giorno della bufera mediatica per l’annuncio della loro separazione,ha deciso di partire per le vacanze con i figli e la sorella.ha mostrato sui suoi social di essere in vacanza in, con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.in vacanza dopo la separazione Dopo l’annuncio della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.