Il Pnrr e l’importanza dei fondi per la Via L’appello di Atelli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ci sono molti modi di eseguire una valutazione d’impatto ambientale (la Via), centro gravitazionale del permitting di Stato e snodo cruciale per molta parte dei progetti alla cui realizzazione è legata l’epocale opportunità dei 222 miliardi del. Dopo due anni di esperienza diretta sul campo, resto convinto che – anche per la Via – studiare, in ufficio, con scrupolo e attenzione, la copiosa documentazione relativa ai singoli progetti è bene (oltre che, s’intende, doveroso), ma vedere le cose di persona e dal vivo, è meglio. S’intende: non sempre, non su tutto, ma quando ci sono situazioni dubbiose, “andare a vedere” è essenziale. Non di rado, all’esito del sopralluogo, un no diventa un sì (molto più raramente, accade il contrario). Perché la Via non è algido algoritmo. Mai. Piuttosto, è ricerca – che si rinnova ogni giorno e ogni volta, con pazienza e capacità ...