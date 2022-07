Flag football, World Games 2022: gli azzurri vanno in semifinale! Donne per il quinto posto (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è la semifinale per l’Italia maschile del Flag football nell’11ma edizione dei World Games, che si sta disputando a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti: nella notte italiana gli azzurri hanno superato per 41-38 la Francia nei quarti di finale. La prossima notte, alle 02.10 ora italiana, sfida al Messico per un posto in finale. Dopo aver sempre inseguito nella prima frazione, l’Italia è riuscita ad arrivare all’intervallo sul 20-20, e poi nella ripresa è sempre stata avanti nel punteggio, anche se la Francia è sempre rimasta in scia, tornando per due volte sul -1. Allungo decisivo dell’Italia sul 41-32 a 3’17” dalla fine e rimonta della Francia che si ferma al 41-38 finale. Non va altrettanto bene all’Italia femminile, battuta nei quarti di finale da Panama, vittoriosa con un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) C’è la semifinale per l’Italia maschile delnell’11ma edizione dei, che si sta disputando a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti: nella notte italiana glihanno superato per 41-38 la Francia nei quarti di finale. La prossima notte, alle 02.10 ora italiana, sfida al Messico per unin finale. Dopo aver sempre inseguito nella prima frazione, l’Italia è riuscita ad arrivare all’intervallo sul 20-20, e poi nella ripresa è sempre stata avanti nel punteggio, anche se la Francia è sempre rimasta in scia, tornando per due volte sul -1. Allungo decisivo dell’Italia sul 41-32 a 3’17” dalla fine e rimonta della Francia che si ferma al 41-38 finale. Non va altrettanto bene all’Italia femminile, battuta nei quarti di finale da Panama, vittoriosa con un ...

