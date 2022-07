Felipe Massa: "Grande crescita di Sainz da inizio stagione ad oggi" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Felipe Massa ha sempre nel cuore un Grande pezzo di Ferrari. L'ex pilota della Rossa, nelle ultime, ore ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha voluto parlare delle qulità e dei miglioramenti di Carlos Sainz. Il pilota brasiliano ha sottolineato l'ottima crescita mostrata da Carlos Sainz da un mese e mezzo a ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 13 luglio 2022)ha sempre nel cuore unpezzo di Ferrari. L'ex pilota della Rossa, nelle ultime, ore ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha voluto parlare delle qulità e dei miglioramenti di Carlos. Il pilota brasiliano ha sottolineato l'ottimamostrata da Carlosda un mese e mezzo a ...

