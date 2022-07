Fabrizio Frizzi, le parole commoventi della sua ?sorella di sangue? – VIDEO (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una storia davvero emozionante che non fa che altro che farci capire quanto il conduttore romano fosse un uomo sensibile. Fabrizio Frizzi è stato uno dei presentatori più apprezzati del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una storia davvero emozionante che non fa che altro che farci capire quanto il conduttore romano fosse un uomo sensibile.è stato uno dei presentatori più apprezzati del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

Tiziana841 : RT @Rodricasimiana1: Esattamente 5 anni fa Fabrizio Frizzi l’ha premiata come Personaggio Emergente Televisivo definendola'Una forza della… - PBiffoni : @Signor_Pallazzo Con questo post mi hai emozionato. Ci sono alcune persone, come Fabrizio Frizzi, che ti rimangono… - Ku20101 : RT @Rodricasimiana1: Esattamente 5 anni fa Fabrizio Frizzi l’ha premiata come Personaggio Emergente Televisivo definendola'Una forza della… - Filomen83869405 : RT @Rodricasimiana1: Esattamente 5 anni fa Fabrizio Frizzi l’ha premiata come Personaggio Emergente Televisivo definendola'Una forza della… - Carmelacarmen8 : RT @Rodricasimiana1: Esattamente 5 anni fa Fabrizio Frizzi l’ha premiata come Personaggio Emergente Televisivo definendola'Una forza della… -