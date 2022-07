Dalla strada al palco, la proposta di matrimonio davanti alle telecamere fa commuovere gli utenti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dalla strada al palco è la trasmissione estiva condotta da Nek su Rai 2. Il programma, nato da un’idea di Carlo Conti, sta facendo registrare un grande successo di pubblico. LEGGI ANCHE : — Chanel Totti sparisce da TikTok? Cosa è successo poco prima dell’annuncio di separazione tra Ilary Blasi e Totti Le esibizioni degli artisti di strada sono intervallate le storie personali di coloro che hanno scelto piazze e strade per vivere il loro sogno di gloria e arte. Durante l’ultima puntata, ha fatto commuovere una storia in particolare, quella di Simone che si è esibito sulle note de “La donna cannone” e a fine esibizione ha chiesto alla sua dolce compagna di sposarlo, davanti a Nek, testimone del lieto evento. “Che bella e dolce canzone, una proposta di ... Leggi su funweek (Di mercoledì 13 luglio 2022)alè la trasmissione estiva condotta da Nek su Rai 2. Il programma, nato da un’idea di Carlo Conti, sta facendo registrare un grande successo di pubblico. LEGGI ANCHE : — Chanel Totti sparisce da TikTok? Cosa è successo poco prima dell’annuncio di separazione tra Ilary Blasi e Totti Le esibizioni degli artisti disono intervallate le storie personali di coloro che hanno scelto piazze e strade per vivere il loro sogno di gloria e arte. Durante l’ultima puntata, ha fattouna storia in particolare, quella di Simone che si è esibito sulle note de “La donna cannone” e a fine esibizione ha chiesto alla sua dolce compagna di sposarlo,a Nek, testimone del lieto evento. “Che bella e dolce canzone, unadi ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Gas e nucleare sono fortemente impattanti sull’ambiente, creano enormi rischi per la sicurezza e ci allontanano dal… - SuscaNicola : @Carboniopensan1 Le mie vacanze implicano 1.200 km di strada per tornare a casa. Ecco, vengo fagocitato dopo tre cu… - CINIItalia : ?? Vivere l'infanzia al sicuro, lontano dalla strada: a un bambino o una bambina per crescere serve una casa. #CINI… - PierluigiGuidi : @theamazer A Montesilvano, 3 anni fa, hanno tolto le tamerici e i cespugli che separavano la spiaggia dalla strada,… - FragileAnche : Ora sono tutti cantanti.....arrivano nel mercato musicale con un video e credono di essere chissà chi..... Sempre… -