Calciomercato Juventus, Nedved scatenato: assalto ad un campione straordinario (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pavel Nedved ha la possibilità di creare una grande Juve per il futuro e per questo motivo sta cercando di arrivare a un ragazzo molto forte. Quando un giocatore riesce a diventare anche uno dei massimi dirigenti della sua squadra si può dire assolutamente affermato, per questo motivo Pavel Nedved è in grado in questo momento di osservare e notare una serie di giocatori che gli permetteranno così di poter migliorare sempre di più la rosa della Juventus. Ansa FotoIn questo momento in Italia Pavel Nedved rappresenta sicuramente uno dei dirigenti massimi che si possano trovare in circolazione, per questo motivo ogni qualvolta il ceco parla e decide di esporsi in maniera sempre più importante su un giocatore è normale che la dirigenza alzi le antenne. Le sue qualità di talent scout sicuramente sono state molto apprezzate ...

