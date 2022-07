Atletica, Gianmarco Tamberi arriva ai Mondiali con più dubbi che certezze. Proprio come a Tokyo 2020… (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una marcia di avvicinamento quantomeno burrascosa ma adesso l’unico verdetto che conta è quello della pedana di Eugene. Di tutti i grandi titoli internazionali a Gianmarco Tamberi ne manca solo uno: quello iridato ed a Eugene il campione olimpico proverà a colmare questa lacuna. Non è il favorito, anche se quest’anno nessuno dei suoi rivali ha fatto sfracelli, soprattutto nella stagione all’aperto dove poche sono state le gare di alto livello. arriva quasi al buio all’appuntamento più importante della stagione e sa bene che servirà tutta la sua carica agonistica, l’adrenalina che riesce a far salire a livelli mostruosi durante la gara, per provare a prendersi il titolo o, al limite, un posto sul podio iridato che potrebbe valere come conferma ad altissimi livelli. Un problema fisico alla gamba di stacco che ha curato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una marcia di avvicinamento quantomeno burrascosa ma adesso l’unico verdetto che conta è quello della pedana di Eugene. Di tutti i grandi titoli internazionali ane manca solo uno: quello iridato ed a Eugene il campione olimpico proverà a colmare questa lacuna. Non è il favorito, anche se quest’anno nessuno dei suoi rivali ha fatto sfracelli, soprattutto nella stagione all’aperto dove poche sono state le gare di alto livello.quasi al buio all’appuntamento più importante della stagione e sa bene che servirà tutta la sua carica agonistica, l’adrenalina che riesce a far salire a livelli mostruosi durante la gara, per provare a prendersi il titolo o, al limite, un posto sul podio iridato che potrebbe valereconferma ad altissimi livelli. Un problema fisico alla gamba di stacco che ha curato ...

