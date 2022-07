Assolda un killer sul dark web per uccidere un rivale in amore e lo paga in criptovalute | fermato dalla Polizia Postale

infoitinterno : Assolda un killer nel dark web per uccidere il rivale in amore: denunciato - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Sventato il piano criminale di un trevigiano di 45 anni Il pagamento in bit coin. L'indagine, grazie ad una segnalazione… - ZPeppem : RT @TgrRaiVeneto: Sventato il piano criminale di un trevigiano di 45 anni Il pagamento in bit coin. L'indagine, grazie ad una segnalazione… - TgrRaiVeneto : Sventato il piano criminale di un trevigiano di 45 anni Il pagamento in bit coin. L'indagine, grazie ad una segnala… - lacittanews : Un uomo ha assoldato un killer tramite un'agenzia specializzata in omicidi e lo ha pagato in criptovalute. Voleva u… -

Voleva liberarsi di un rivale in amore e approfittando dell'anonimato garantito dal dark web ha assoldato un killer in un sito specializzato in omicidi. Per completare questa storia di cronera nera 3.0 il pagamento non poteva che avvenire con delle criptovalute. Un omicidio su commissione per liberarsi una volta e per sempre del rivale in amore. Per trovare il killer perfetto un 34enne della provincia di Treviso si è rivolto al darkweb, dove ha assoldato un sicario pagando in criptovalute. L'innamorato disposto a tutto è stato per questo movito denunciato.