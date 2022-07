Pubblicità

sportli26181512 : Arsenal, Gvardiol nel mirino: Come riportato da Media Foot, l'Arsenal avrebbe messo nel mirino un difensore del Lip… - SpiritualMe_ : RT @Torrenapoli1: PILLOLE di MERCATO ESTERO - #Valencia su #Torreira, ma Arteta lo porta in tournee col l'Arsenal per valutarlo - #Bournemo… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO ESTERO - #Valencia su #Torreira, ma Arteta lo porta in tournee col l'Arsenal per valutarlo -… -

AreaNapoli.it

Cosa ne pensi di'Difensore molto forte, che in Italia può fare molto bene, ma ... A me piacerebbe vedere Bremer alla Juve, ma sappiamo che Allegri gradisce anche Gabriel dell'. ...Invece all'estero si seguono dei profili più giovani come il brasiliano Gabriel dell', il francese Badiashile del Monaco e il croatodel Lipsia. Argurio: 'Koulibaly, decisione per aiutare il Napoli. Consiglio Gvardiol, De Ligt al Bayern' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Arsenal have entered the tussle to sign Josko Gvardiol from RB Leipzig amid uncertainty over William Saliba's future in north London, according to a report.